Treviso, suocero e nuora trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

ansa

Un uomo e una donna, suocero e nuora rispettivamente sull'ottantina e sulla cinquantina, sono stati trovati morti in una casa di Spresiano (Treviso). I corpi sono stati colpiti con arma da fuoco. La donna è stata trovata riversa in giardino, mentre l'uomo in un capanno degli attrezzi con accanto un fucile da caccia. Gli inquirenti ipotizzano che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.