Treviso, si aggrappa al freno di emergenza del treno per non cadere: disabile condannato

Qualche centinaia di metri prima che il treno giungesse in stazione a Treviso, si è aggrappato al freno di emergenza dopo aver perso l'equilibrio, complice anche un lieve malore. E' questa la versione di un 43enne disabile di Conegliano, ma il giudice non gli ha creduto e l'ha condannato a 15 giorni di reclusione, convertiti in un'ammenda di 3.750 euro, per interruzione di servizio pubblico.