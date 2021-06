Treviso, sequestro 30mila dosi botulino illegale made in Corea

ansa

Un carico di 30mila dosi di botulino, prodotto in Corea del Sud e importato illegalmente in Italia, è stato sequestrato dalla guardia di finanza di Treviso a un ucraino di 46 anni. L'intervento delle Fiamme Gialle è stato fatto al casello autostradale di Venezia Est. Il medicinale, trasportato a bordo di un furgone proveniente dalla Polonia e diretto in provincia di Napoli, era occultato in un contenitore, nascosto tra i bagagli dei passeggeri.