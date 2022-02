Treviso, "regala" la figlia 12enne al compagno che la violenta: indagati

-olycom

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata abusata sessualmente dal compagno della madre, un 40enne, con la complicità della stessa donna, che avrebbe organizzato l'incontro con la figlia, nella sua casa, come una sorta di "regalo" per l'uomo. La vicenda è emersa in tribunale a Treviso nell'incidente probatorio durante il quale il giudice ha ascoltato la vittima, che oggi ha 14 anni.