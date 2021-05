Treviso, non si lega e precipita: muore pilota di deltaplano, donna illesa

agenzia

Un pilota di deltaplano è morto dopo essere precipitato per oltre 300 metri nel vuoto a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata del deltaplano biposto. Il deltaplano ha proseguito ancora senza comandi, per poi cadere tra gli alberi, lasciando sospesa la donna, rimasta illesa.