Treviso, maxi sequestro di prodotti cinesi pericolosi: 31 denunciati

La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato 682.722 prodotti pericolosi di fabbricazione cinese, per un valore commerciale di 10 milioni di euro, in un'operazione che ha portato anche alla denuncia di 31 persone. La merce veniva introdotta in Italia illegalmente da parte di aziende di trasporto estere, attraverso la Slovenia per essere poi commercializzata in tutta Italia nei cosiddetti 'China market'.