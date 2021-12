Treviso, la denuncia dell'Ulss: "No vax in coda ai centri vaccinali per rallentare la somministrazione delle dosi"

Ansa

Per rallentare la somministrazione delle dosi, entrano negli hub, fanno la fila, "tempestano" di domande e commenti il personale sanitario poi se ne vanno senza ricevere la dose. E' la nuova tattica dei no vax a Treviso. A segnalarlo è il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi, che a La Tribuna di Treviso dichiara: "Capita tutti i giorni. In tutti i nostri Vax Point abbiamo quotidianamente tre, quattro persone, che adottano questa tecnica".