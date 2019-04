Treviso, il sindaco leghista contro Salvini intona "Bella Ciao": "Sbagliato non onorare la Resistenza"

Mentre Matteo Salvini era impegnato a inaugurare un commissariato di polizia a Corleone nel giorno dell’anniversario della Liberazione, c’è chi all’interno della Lega rende omaggio al 25 aprile. È il caso di Marzio Favero, sindaco leghista di Montebelluna, in provincia di Treviso: “Le forze che amano la democrazia si rispettano", dichiara Favero a "Stasera Italia" che continua. "Questo non accade a livello nazionale, dove c’è una parte di politica che cerca di monopolizzare la memoria della Resistenza e l’altra che vi rinuncia”.



Secondo il primo cittadino del paese veneto, il leader del suo stesso partito ha commesso un errore: “Non si può essere federalisti, senza ricordare il sacrificio di quei ragazzi. Per me ha sbagliato a non partecipare alle commemorazioni”. Poi specifica: “Non ho cantato Bella Ciao solo perché sono stonato”.