Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata 

ufficio-stampa

Gli uomini del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo nel pomeriggio di sabato una bambina di 4 anni che era caduta dentro un pozzo profondo 15 metri, in una galleria della Grande Guerra, sul Monte Grappa, nel Trevigiano. La piccola stava facendo una passeggiata con la famiglia: il gruppo è entrato in una grotta che terminava con il pozzo. A causa dell'oscurità la bambina non ha visto l'apertura e vi è caduta dentro.