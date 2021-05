"Sposalizio con il mare" a Venezia, festa ridotta per il Covid

Twitter

Venezia ha celebrato il suo secolare "Sposalizio con il mare", cioè la Festa della Sensa (Ascensione), in tono minore. Il programma della ricorrenza è stato drasticamente ridotto per via delle misure anti-Covid e, come nel 2020, l'amministrazione comunale della Serenissima ha rinunciato alle manifestazioni pubbliche. Ad assistere anche i sei sindaci dei capoluoghi veneti. La cerimonia si è svolta nel tratto di mare davanti a San Nicolò del Lido.