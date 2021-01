Sospesa a scuola per un abbraccio, la mamma: "Piangeva ma non l'ho rimproverata"

Sospesa a scuola per aver abbracciato una compagna. A "Quarta Repubblica" parla la madre della 12enne veneta punita con severità per aver infranto le norme anti Covid all'uscita di scuola. "Le è venuto spontaneo farlo e non è vero che non indossava la mascherina come hanno scritto dei giornali", racconta Andrea Quaranta, in collegamento da Venezia.

"Lei è uscita da scuola piangendo chiedendomi scusa, ma io l'ho rincuorata dicendo che aveva fatto una delle cose più belle del mondo, che era quella di abbracciare", prosegue la donna, smentendo poi anche la notizia che si trattava dell'ennesima violazione compiuta in classe dalla figlia. "E' stata solo ripresa due volte ad ottobre perché dopo sei ore di scuola abbassava la mascherina sotto il naso per respirare", spiega la mamma.