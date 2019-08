Sindaco aggredito nel Trevigiano, tre persone denunciate

Tre persone sono state denunciate per l'aggressione a Gianni Precoma, sindaco di Caerano San Marco, nel Trevigiano. Il primo cittadino aveva raccontato nei giorni scorsi di essere stato aggredito da un gruppo di nomadi che voleva far allontanare da un'area non autorizzata. Le indagini dei carabinieri, comunque, proseguono, e il sindaco è stato nuovamente convocato per incrociare le sue dichiarazioni con quelle dei presunti aggressori.