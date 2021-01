Scuola, Zaia: "Molto perplesso su riapertura il 7 gennaio"

ansa

"Sono molto perplesso sull'opportunità di riaprire le scuole dal 7. A dicembre in Veneto si è registrato il 50% di morti in più rispetto all'anno precedente. E' un'ecatombe da Covid che coinvolge non sono l'Italia ma il mondo intero. Il vaccino c'è ma ci vorrà del tempo. Lo dice in un'intervista a 'Repubblica' il governatore del Veneto Luca Zaia.