Scuola, Zaia fa dietrofront sul posticipo: apertura il 13 settembre

IPA

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, fa dietrofront sul posticipo a fine settembre dell'apertura delle scuole: la data confermata è infatti quella del 13 settembre, come in altre Regioni. La fine dell'anno scolastico è invece stabilita nell'8 giugno per le scuole di primo e secondo grado e nel 30 giugno per le scuole d'infanzia. Le vacanze di Natale per tutti saranno dal 24 dicembre all'8 gennaio.