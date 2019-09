Scuola, mancano insegnanti: elementare nel Veneziano resta chiusa

Sabato di vacanza forzata per gli alunni della scuola primaria "De Amicis" di Musile di Piave (Venezia), che resta chiusa per mancanza di insegnanti. Il provvedimento riguarda 8 classi. E' stato deciso dalla dirigenza data l'assenza in organico di 4 insegnanti comuni e 7 di sostegno. "Ma oggi - spiega il dirigente scolastico, Alessandro Culatti Zilli - abbiamo già fatto due nuove assunzioni e da lunedì ripartirà l'orario completo per tutti".