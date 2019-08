Scontro tra due auto sulla A4 nel Padovano, morta una donna

Una donna è morta mentre un'altra persona è rimata ferita nello scontro tra due auto avvenuto sulla A4 tra i caselli di Padova ovest e Padova est, in direzione Venezia. Nello schianto uno dei due autoveicoli si è capovolto, bloccando la carreggiata. L'autostrada è rimasta chiusa per quasi due ore, poi una volta rimossi i mezzi incidentati è stata riaperta in una sola corsia di marcia. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.