Scontro tra due auto nel Veronese, due morti e un ferito grave

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto a San Gregorio di Veronella, nel Veronese. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate sulla provinciale 7. La persona ferita, in codice rosso, è stata ricoverata all'ospedale di Borgo Trento. Al momento sulla zona non c'era nebbia, ma il fondo stradale era ghiacciato a tratti.