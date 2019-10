Scontro frontale auto-camion nel veneziano: un morto

Un uomo è morto in un incidente frontale tra un'auto ed un camion, avvenuto lungo la 308 Romea, a Lova di Campagna Lupia (Venezia). I pompieri arrivati da Piove di Sacco e da Mestre, con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell'auto, che appariva in condizioni disperate. Il medico del Suem 118 ha dovuto purtroppo dichiarare il decesso dell'automobilista. Illeso l'autista del camion. La circolazione lungo la strada durante i soccorsi e' rimasta a lungo interrotta.