Saccolongo (Padova), furgone esce di strada: muore 47enne

Un uomo è morto in un incidente stradale a Saccolongo nel Padovano.

La vittima, un 47enne alla guida di un furgone, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada, illesa una seconda persona che era con lui. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo.