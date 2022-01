Rovigo, scoperti i cadaveri di due anziani: si tratta di un omicidio-suicidio

ansa

I cadaveri di due anziani, Renzo Cavazze, 76 anni, e Guglielmina Pasetto, 71, sono stati scoperti in una abitazione a Rovigo. Per gli inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio. Il 76enne ha soffocato la donna con un cuscino e poi si è impiccato. Cavazze assisteva da anni la moglie, parzialmente paralizzata dopo essere stata colpita da un ictus. Una situazione che con l'andare del tempo aveva fatto cadere l'uomo in un grave stato depressivo.