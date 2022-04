Rovigo, il bimbo ha fretta di nascere: donna partorisce nella piazza del paese

Non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale, così, una giovane ha partorito nella piazza centrale del paese.

È accaduto in piazza Libertà, a Baruchella, frazione di Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo . Come riporta Il Gazzettino, il parto è avvenuto grazie al tempestivo intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118.