Rovigo, bulli umiliano disabile: lo rapinano e poi gli urinano addosso

E' stato circondato e immobilizzato da alcuni ragazzi. Ma per un giovane disabile, il peggio doveva ancora arrivare: uno dei bulli gli ha urinato addosso. Alla fine sono scappati dopo avergli preso anche il cellulare. E' accaduto in pieno centro ad Adria, in provincia di Rovigo. Quattro i teppisti sotto accusa: due di loro sono a processo. Una volta tornato a casa, la vittima ha raccontato l'umiliazione subita.