Rovigo, 17enne uccide padre con un machete: fermato dalla polizia

Un giovane di 17 anni ha ucciso il padre con un machete al termine di un violento litigio, avvenuto in un piccolo campo rom a Rovigo, nella frazione di Sant'Appollinare. Il ragazzo è stato fermato dalla polizia mentre stava tentando la fuga in auto in compagnia della fidanzata. Gli agenti li hanno bloccati nella zona di Adria (Rovigo), dove i due avrebbero cercato di raggiungere un parente della giovane.