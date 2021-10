Portavano "irregolari" in Italia con aerei da Malta, 3 arresti

-afp

La Gdf di Treviso ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di tre "passeur" di nazionalità guineana, per aver introdotto in Italia, con volti di linea da Malta, 45 immigrati irregolari tra il 2019 e il 2021. Gli indagati sono domiciliati tra le province di Roma e Napoli ma erano solite soggiornare, anche per lunghi periodi, a Malta. I tre sono accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.