Porno girato a scuola, la coppia che vende video hard in Rete: lui "attore", lei barista

Un uomo di 30 anni e una donna di 26, Matteo ed Ellen : sono loro i protagonisti del video porno che ha fatto gridare allo scandalo perché girato nella palestra dell'Istituto Bernardi di Padova . Lui si definisce "attore" e organizza casting per aspiranti pornostar , lei è una barista "solare e allegra, ma anche molto timida". Insieme vendono in Rete i loro filmini hard , anche se precisano di non essere "professionisti" del settore, ma "persone normali che non fingono".

Il preside della scuola padovana ha parlato di 26 video hot realizzati nella "sua" palestra. In realtà, degli effettivi 26 video totali aventi per protagonisti Matteo ed Ellen, soltanto due sono stati girati nell'istituto. Uno è quello di una trentina di secondi scoperto dagli stessi studenti del Bernardi, caricato sette mesi fa e poi rimosso, mentre l'altro è la versione integrale che dura 26 minuti.



Invasione di edificio - Come riporta il Corriere, il dirigente scolastico si è rivolto ai carabinieri, che al momento indagano per il reato di invasione di edificio. Il sospetto è che la coppia si sia introdotta abusivamente nella palestra, utilizzata da diverse associazioni sportive durante il pomeriggio, allestendovi il set a luci rosse. Nel filmato girato a scuola, i volti dei due amanti sono oscurati ma lui è facilmente identificabile dai tatuaggi mentre dell'identità di lei non c'è certezza assoluta. E' però la stessa Ellen a precisarlo, parlando sui social dei video che gira assieme a Matteo.



La community a luci rosse - Oltre a vendere filmati porno al prezzo medio di cento dollari a contenuto, "escluso" a loro dire quello girato in palestra, i due hanno anche creato una community sui social in cui gli utenti si scambiano immagini hot: "My Life Xxx". Come nel titolo del video incriminato, che allude a una napoletana di 19 anni che fa sesso col prof di ginnastica, anche gli altri contenuti vengono presentati con nomi e "ruoli" femminili dall'appeal elevato sul web: la barista di origini turche, la badante che vive in Toscana, la 19enne veronese e così via. Gli uomini, invece, sono tutti coperti da anonimato.