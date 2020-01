Pirata della strada, si autodenuncia per scagionare il marito

Ha cercato di autoaccusarsi di aver causato un incidente stradale ed essere poi scappata, per scagionare il marito ma la polizia stradale non le ha creduto, e così il vero pirata è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Protagonisti dello scontro, avvenuto il 3 dicembre a Paese (Treviso), una coppia di cittadini stranieri residenti nel Trevigiano, che inizialmente aveva cercato di sostenere una versione diversa dell'accaduto.