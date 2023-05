Paese (Treviso), uccide fratello e cognata: fermata una guardia giurata

Massimo Pestrin, 51 anni, ha confessato l'omicidio, che sarebbe maturato per dissidi familiari

Dissidi familiari - Sono stati i carabinieri di Treviso a ritrovare i corpi senza vita dell'uomo e della donna. In caserma è arrivato anche il pm di turno, il sostituto procuratore di Treviso Michele Permunian. I due fratelli vivevano in abitazioni vicine, nella stessa proprietà agricola della località trevigiana. Il delitto sarebbe maturato per dissidi familiari.