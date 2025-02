Padova, troupe di "Striscia la Notizia" aggredita da una baby gang

"Non mi registrare, giuro che te la rompo!", urla un appartenente alla banda all'indirizzo del cameraman del tg satirico prima di spintonare Laudadio che nel frattempo si era frapposto tra loro. Nonostante l'invito alla calma, i ragazzini insultano l'inviato con gesti offensivi e non risparmiano calci e pugni nel tentativo di rompere la telecamera. A un certo punto uno di loro lancia un tubo di metallo preso da una bicicletta parcheggiata lì vicino e colpisce il braccio dell'operatore Matteo che riporta la frattura del gomito: per lui prognosi di 28 giorni con il gesso.