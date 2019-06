Padova, tre giovani di Forza Nuova aggrediti da sconosciuti

Tre esponenti di Forza Nuova sono stati aggrediti a Padova da cinque giovani non identificati. I militanti della formazione di estrema destra stavano lasciando il presidio fisso posto in occasione del "Pride Padova", nel quale hanno manifestato per i diritti civili alcune migliaia di persone, quando sono stati avvicinati dagli sconosciuti e picchiati. Nessuno dei tre si è fatto medicare in ospedale. Sull'aggressione indaga la Digos.