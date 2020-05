Padova, l’iniziativa dei titolari dei bar: “Steward per far rispettare le misure di distanziamento”

"Abbiamo fatto una riunione tra gli esercenti e l'assessore al Commercio, abbiamo trovato una soluzione: assumere degli steward condivisi tra tutti quanti". Sono le parole di alcuni titolari dei bar di Padova che, da piazza dei Signori, in collegamento a "Pomeriggio Cinque" spiegano come pensano di far rispettare le misure di distanziamento durante la movida pomeridiana e notturna. "Non possiamo più chiudere, altrimenti non riapriamo più", dichiarano i lavoratori.

Nel fine settimana in piazza dei Signori si sono riunite circa 5mila persone creando assembramenti e grandi difficoltà di gestione. "D'accordo con il Comune, con polizia, carabinieri e vigili urbani ci sarà un presidio costante", assicurano i titolari dei bar.