Padova, fuma in auto accanto al figlio piccolo: maxi multa

Tutti senza cintura - Come riporta il quotidiano Il Mattino di Padova, infatti, all'interno del furgone, oltre all'uomo e al figlio, erano presenti altre quattro persone, tutte senza cintura di sicurezza (mentre il piccolo era seduto su un seggiolino non agganciato). I restanti sedili non occupati da passeggeri erano invece pieni di grossi pacchi, non assicurati con sistemi di sicurezza e che, per di più, ostacolavano persino la visuale del guidatore.



Le diverse infrazioni - Alla fine, dunque, l'uomo alla guida è stato multato sia per aver fumato in auto in presenza del figlio minorenne, in base alla legge sulla tutela della salute, sia per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta e anche per mancata assicurazione del carico, in base al codice della strada.



I danni sulla salute dei passeggeri - Secondo quanto spiegato dalla Polizia stradale, "la condotta di guida di un fumatore, per quanto non sanzionata dal nostro codice della strada, può essere meno attenta e reattiva, senza considerare i danni che produce sulla salute dei passeggeri che solo se minorenni vengono tutelati da nostro ordinamento".