Padova, bimba di 3 anni cade in un canale di scolo e muore

Un picnic in famiglia è finito in tragedia a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, dove una bambina di tre anni è morta dopo essere caduta in un canale di scolo. La piccola si trovava in quell'area insieme al padre 39enne camerunense e ad altri connazionali per il picnic, quando si è allontanata ed è caduta. Immediato l'intervento del 118 e dei carabinieri. La bambina è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, ma è morta poco dopo.