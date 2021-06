Padova, 47enne muore di tumore: sull'epigrafe lascia  l'Iban per far studiare la figlia

Un codice Iban lasciato sull'epigrafe. Sonia Campagnolo, di Carmignano di Brenta (Padova), era una donna di 47 anni in lotta, da oltre un anno, contro un tumore a fegato e pancreas. Non ce l'ha fatta ma ha voluto provare ad aiutare la figlia, studentessa di 22 anni, un'ultima volta. Le donazioni che verranno ricevute serviranno a finanziare l'Università della ragazza: la laurea in Giurisprudenza, infatti, è il suo sogno, così come quello della mamma, disposta ad aiutarla anche senza esserci più fisicamente.