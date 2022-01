Padova, 28enne tunisino trova 1.300 euro per terra e li consegna ai carabinieri

Ha trovato 1.300 euro in contanti per terra davanti a un bancomat Unicredit, ma piuttosto che tenersi la somma, si è recato nella caserma dei carabinieri per denunciare il ritrovamento. E' accaduto durante la vigilia di Natale a Sarmeola di Rubano , in provincia di Padova. Il protagonista è un 28enne tunisino, Yassine Bellouki , che non ci ha pensato due volte di consegnare l'ingente somma ai legittimi proprietari.

Non è stato semplice risalire alla coppia di anziani che aveva perso il denaro, che sarebbe dovuto servire per comprare i regali ai nipoti e per fare la spesa di Natale. I militari sono risaliti ai due solo quando la filiale ha riaperto. Una volta identificati, il marito e la moglie sono stati chiamati in caserma.

E' stato poi Yassine a consegnare i 1.300 euro alla coppia, che ha espresso il desiderio di ricompensare per quel gesto il 28enne tunisino. Ma il giovane ha subito rifiutato: "Non merito una ricompensa - ha detto al marito e alla moglie e ai carabinieri - perché ho solo fatto il mio dovere". Come scrive il Corriere del Veneto, Yassine è in Italia da 12 anni, ha sempre lavorato, e ai militari ha riferito che il suo unico desiderio è diventare cittadino italiano.