Niente Comunione al figlio gay, i genitori fondano l'associazione Lgbt "Siamo tutti figli di Dio"

getty

Dopo lo shock per la Comunione rifiutata al figlio gay, la famiglia, profondamente cattolica, fu costretta a scegliere: sostenere il giovane Francesco oppure allontanarsi dalla parrocchia. "Non avemmo dubbi: ci allontanammo dalla Chiesa", racconta il padre Roberto, di Mestre, ricordando l'episodio avvenuto più di 20 anni fa. Dopo un lungo periodo di sofferenza, con la moglie decide di fare qualcosa. La coppia, allora, fonda un gruppo di genitori cattolici per l'accettazione dei figli Lgbt.