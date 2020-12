Nel Bellunese coppia uccisa in casa dal monossido di carbonio

ansa

Un uomo e una donna cinquantenni sono stati trovati morti in un'abitazione di Arsiè, nel Bellunese. I due sarebbero rimasti avvelenati dal monossido di carbonio, emanato da una stufa a gas che si trovava nell'alloggio, una casa di proprietà dell'uomo, ancora in fase di ristrutturazione. L'allarme era stato dato da alcuni amici dell'uomo che non avevano più sue notizie da un giorno.