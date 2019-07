Nave sbanda a Venezia, sindaco accusa Toninelli: "E' colpa sua"

"La responsabilità maggiore di quanto è accaduto domenica e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il ministro Danilo Toninelli, che ha poteri sull'intera filiera portuale". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo che una nave da crociera ha sfiorato uno yacht in Laguna. "Il tempo dell'attesa è finito. Siamo molto arrabbiati. Basta con le navi a San Marco", ha aggiunto Brugnaro.