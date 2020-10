Mose, dighe chiuse in poco più di un'ora: in Laguna marea non cresce

Il Mose è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree del Comune. Si sono sollevate in un'ora e 17 minuti le 58 paratoie mobili. Alle ore 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il "medio mare" 69. Le autorità rimangono comunque in allerta per la piena attesa poco dopo le 12, date anche le avverse condizioni meteo.