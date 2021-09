Morisi, i legali: "Il flacone con il liquido non era suo"

Ansa

"Il flacone con liquido, sul cui contenuto si stanno compiendo accertamenti, non era di Luca Morisi, il quale evidentemente non può averlo ceduto a terzi". Lo fanno sapere i legali dell'ex social media manager di Matteo Salvini. Proprio per questo "c'è piena fiducia nel lavoro degli inquirenti", spiega la difesa ricordando che per la procura di Verona "si tratta di un fatto banale per quanto riguarda l'Autorità giudiziaria".