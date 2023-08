Montagna, malori nel Trevigiano: l'elicottero del soccorso bloccato da auto parcheggiate nella sua piazzola

Monta la polemica sulla sosta selvaggia in Cima Grappa durante la cerimonia per i caduti della Grande Guerra. Soccorritori costretti a bloccare la viabilità della provinciale per operare

E' accaduto domenica sulla Cima Grappa. L'anziano era stato trasportato al Rifugio Scarpon ma per permettere l'atterraggio dell'elicottero è stato necessario chiudere la strada provinciale. È una delle emergenze che si è registrata nell'ambito della commemorazione per i caduti della Grande Guerra su Cima Grappa, che hanno richiesto l'intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, presente con un presidio, del Suem di Pieve del Grappa e dell'elicottero di Treviso emergenza.

Tre interventi in montagna su Cima Grappa ma problemi per l'elisoccorso Il 72enne cardiopatico di Preganziol, colto da un malore mentre si trovava nella zona del Rifugio Scarpon, è stato trasportato in ambulanza allo stesso rifugio ed è stato alla fine imbarcato sull'elisoccorso in direzione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Mentre il medico si dirigeva verso il rifugio, assieme all’equipaggio di volontari e del Cnsas, un infermiere è rimasto in quota con un mezzo e altri due volontari, per soccorrere anche una 61enne di Bassano del Grappa, che presentava una contusione al polso sinistro.

Un 78enne di Campodarsego (Padova), colpito anche lui da malore, è stato infine condotto verso l’ambulanza, dove è stato monitorato dai sanitari finché non si è sentito meglio. Ha rifiutato l’ospedalizzazione.

A fine operazioni, i volontari hanno dovuto segnalare l'inciviltà degli automobilisti, riscontrata in quei momenti di intervento: le piazzole per l'elisoccorso erano infatti occupate da auto parcheggiate. Un fatto che ha creato non pochi problemi sia all'équipe dell'elicottero che al personale di terra, costretti a bloccare la strada per l'atterraggio del mezzo di soccorso.