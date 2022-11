Mirano (Venezia), tenta di abusare di una donna: arrestato minorenne

A Mirano, in provincia di Venezia, un minorenne ha tentato di abusare di una donna.

L'adolescente, in bici, aveva seguito la vitttima fino a un sottopasso, dove in quel momento non c'era nessuno, scegliendo il momento più opportuno per l'aggressione. La donna è riuscita ad urlare e divincolarsi, attirando l'attenzione di un carabiniere e di altre persone che sono riusciti a fermare il ragazzino, che è stato condotto in caserma e arrestato per tentata violenza sessuale.