"Tra di noi c'era solo un'amicizia". Si giustifica così a "Pomeriggio Cinque", Michela Morellato, la donna che ha avuto un lungo scambio di messaggi con il comandante della Base Usa di Vicenza. Una vicenda che non è piaciuta al Pentagono e che ha costretto alle dimissioni il generale della caserma. Tutto ciò perchè l'uomo presta servizio nella stessa caserma del marito della donna, anche lui soldato della Base militare.



La conduttrice, Barbara d'Urso, ha chiesto alla Morellato cosa ha fatto il marito quando ha scoperto dello scambio di messaggi. "Non l'ha presa benissimo - ha dichiarato la donna - ma è anche colpa sua. Se non mi avesse trascurata ciò non sarebbe accaduto".