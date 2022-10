Mestre, auto contromano in un sottopasso provoca frontale: 4 feriti

Un'auto ha imboccato contromano ad alta velocità un sottopasso a Mestre provocando un frontale: quattro sono le persone rimaste ferite.

In ospedale, in codice giallo, sono finiti i due conducenti, mentre in una terza vettura sono rimasti coinvolti e portati in ospedale per controlli, senza danni, una madre con il figlio. A provocare lo schianto è stato un uomo senza documenti (probabilmente in fuga dopo essersi allontanato da una zona di centri commerciali) a bordo di una Giulietta Alfa Romeo.