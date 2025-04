Mestre, 11enne violentata dentro casa: "Potrebbe essere stata seguita per giorni"

Proprio quell'abitazione dove è avvenuta la violenza si trova in un rione di Mestre fatto di viuzze strette, che rendono difficile la possibilità di muoversi velocemente e agilmente a chi non le conosce bene. Per questo l'ipotesi è che la ragazzina possa essere stata seguita per giorni e che l'aggressore non abbia improvvisato ma agito con premeditazione: i carabinieri del comando provinciale di Venezia indagano sui giorni precedenti la violenza proprio per ricostruire i suoi movimenti e capire se il 45enne seguisse la sua giovane vittima già da tempo.