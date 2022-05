Marco Pantani, i genitori contro un recital sul Pirata a Padova

I genitori di Marco Pantani prendono posizione contro un recital dedicato al figlio, in programma il 23 maggio a Padova, organizzato da Coa e Fondazione Forense e dal titolo "Marco Pantani - Storia di un linciaggio".

La madre Tonina e il padre Paolo "prendono sconsolatamente atto di come si continui a maltrattare il proprio figlio. Senza tenere in nessun conto, né avere riguardo e rispetto, di un ragazzo da tempo morto e delle persone a lui vicine che ne vivono ancora il lutto". I genitori del Pirata di Cesenatico sarebbero stati coinvolti nella rappresentazione, ma poi ritengono di non essere stati ascoltati in alcune modifiche proposte.