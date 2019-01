Mantova, hanno il Dna quasi uguale: impossibile condannare i gemelli Trushi

Eduard ed Edmond Trushi - anche detti i "gemelli Lupin" - collezionano furti e rapine ma anche assoluzioni. I due - residenti a Castiglione delle Stiviere (Mantova) - hanno alle spalle anni di scorribande in tutto il Nord Italia. Eppure ad ogni processo vengono regolarmente assolti perché il giudice non è in grado di stabilire chi dei due abbia commesso il fatto. I due 33enni di origini albanesi sono infatti identici nei tratti somatici e anche nel patrimonio genetico.