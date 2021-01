Maltempo, prevista acqua alta a Venezia: si solleva il Mose

LaPresse

Il perdurare di condizioni meteo marine avverse sull'alto Adriatico ha fatto decidere il sollevamento delle barriere del Mose a Venezia. Il sistema è entrato in funzione circa due ore prima della mezzanotte. Lo precisa sul proprio sito l'ufficio del Commissario straordinario per il Mose. "Il monitoraggio dell'evoluzione delle cattive condizioni meteo - si sottolinea - proseguirà anche per i prossimi giorni."