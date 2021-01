Maltempo, in Veneto strade e passi chiusi per la neve

Ansa

Le nevicate abbondanti mettono a dura prova i mezzi e il personale di Veneto Strade impegnati per cercare di rendere percorribili alcune strade regionali e provinciali fondamentali per il territorio. Per una slavina sul lato di Bolzano è stato chiuso il Passo Cimabanche, cosi come il Passo Giau. Vietato il transito anche sulla SR49 di Misurina (Belluno). sulla SP25 del Passo Valles, sulla SP30 Panoramica del Comelico, sulla SP347 e sulla SR355.