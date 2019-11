Maltempo a Venezia, Zaia: "Devastazione apocalittica"

"Abbiamo davanti una devastazione apocalittica e totale. Non esagero: l'80% della città è sott'acqua, danni inimmaginabili, paurosi". Così il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando la situazione di Venezia. A fargli eco il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro: "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole. C'è bisogno dell'aiuto di tutti", ha scritto infatti su Fb.