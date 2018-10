Maltempo a Venezia, la marea non scende: da ore intorno ai 140cm

L'alta marea, su livelli altissimi, continua a tenere in scacco Venezia, oscillando da quasi due ore intorno a 140 centimetri sul medio mare. La massima - spiegano al Centro maree del Comune - non toccherà i 150cm previsti inizialmente, ma potrebbe arrivare a 145. Una misura sempre da codice rosso. Da circa 12 ore il livello dell'acqua non scende sotto i 120cm, dopo aver toccato un colmo di 156, quarta misura eguagliata, nel pomeriggio.